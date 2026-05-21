Sucesos

CNE declara alerta en Caribe y cantones de Sarapiquí y Turrialba por fuertes lluvias

Las lluvias continuarán durante los próximos días en varias zonas. Autoridades advierten sobre ríos crecidos, suelos saturados y posibles deslizamientos

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Por Silvia Ureña Corrales
La Comisión Nacional de Emergencias compartió imágenes que evidencian el nivel del agua en algunas calles.
La CNE activó alerta verde por fuertes lluvias en Caribe y zona norte ante riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos. (CNE/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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