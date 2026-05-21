CNE declara alerta en Caribe y cantones de Sarapiquí y Turrialba por fuertes lluvias

La CNE activó alerta verde por fuertes lluvias en Caribe y zona norte ante riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este miércoles alerta verde para la Vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba, debido a la persistencia de lluvias asociadas al paso de la onda tropical N.° 3 y al ingreso previsto de la onda tropical N.° 4 durante el fin de semana.

La medida abarca las regiones Caribe Norte y Caribe Sur, además de sectores de Sarapiquí y Turrialba, donde las autoridades reportaron suelos saturados y aumento en el caudal de varios ríos.

Según información del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones atmosféricas mantendrán las precipitaciones en gran parte del Caribe y la zona norte durante los próximos días. La CNE indicó que existe riesgo de inundaciones, deslizamientos y afectación en carreteras.

Los Comités Municipales y Comunales de Emergencia informaron sobre el crecimiento de ríos como el Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, en Matina. Las autoridades mantienen vigilancia permanente en zonas vulnerables.

La institución pidió a las personas que viven cerca de ríos o laderas inestables mantenerse atentas a cualquier cambio en las condiciones del terreno o incremento repentino en los caudales.

Además, la CNE solicitó a los conductores extremar precauciones debido a la presencia de lluvia, neblina y fuertes vientos, factores que podrían provocar caída de árboles, derrumbes o reducción en la visibilidad sobre las carreteras.