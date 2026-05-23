Política

Sala IV condena a Municipalidad de San José por no investigar permisos de construcción de Escalante Verde

El alcalde josefino, Diego Miranda, reconoció la necesidad de revisar el proceso y adoptar medidas correctivas, pero un año después no se habían ejecutado acciones

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Por Lucía Astorga
Escalante Verde
Escalante Verde se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen, en una propiedad de 12.296 m² (dentro del marco amarillo), donde pasa la quebrada Los Negritos, un bien demanial que pertenece al Estado. Foto: (José Corde/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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