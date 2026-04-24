El País

Municipalidad de San José clausura construcción de condominio vinculado a hijos del canciller Arnoldo André

Ayuntamiento paralizó obras de torre de apartamentos en Barrio Escalante, entérese por cuál razón

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Por Cristian Mora y Roger Bolaños Vargas
25/06/2025, San José, Barrio Escalante, movimientos de tierra en terreno en Barrio Escalante.
Esta es la zona de barrio Escalante, en San José, donde se pretende levantar un edificio de apartamentos vinculado a los hijos del canciller André Tinoco. (Jose Cordero/José Cordero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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