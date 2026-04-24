Municipalidad de San José clausura construcción de condominio vinculado a hijos del canciller Arnoldo André

Esta es la zona de barrio Escalante, en San José, donde se pretende levantar un edificio de apartamentos vinculado a los hijos del canciller André Tinoco.

La Municipalidad de San José clausuró, esta semana, un controvertido proyecto inmobiliario vinculado a una empresa dirigida por los hijos del canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.

El condominio vertical, llamado Escalante Verde y desarrollado por Di Escalante Verde S. A., fue detenido por la Sección de Permisos de Construcción del ayuntamiento capitalino. El motivo fue el vencimiento de los permisos.

“En su proceso de inspección se identifica que el permiso de construcción se encuentra vencido al no haberse realizado el respectivo resello", detalló Roy Allan Jiménez, exviceministro de Vivienda y miembro del departamento de Gestión Municipal del municipio.

Según Jiménez, las licencias constructivas se otorgan por un tiempo determinado que se puede ampliar, pero solo con la solicitud expresa del interesado. En este caso, eso no ocurrió.

“Al vencer el tiempo establecido de la licencia se considera caducada, por lo que corresponde realizar el trámite nuevamente de acuerdo a lo estipulado en los Reglamentos de Desarrollo Urbano de San José”, agregó el funcionario.

Esta decisión del ayuntamiento ocurre en momentos en que decenas de vecinos de Escalante se manifiestan en contra de ese proyecto inmobiliario, entre otras razones, por su ubicación y por una reciente corta de árboles.

En junio del 2025, La Nación evidenció esa torre de apartamentos de diez pisos se pretende construir en una zona de riesgo de inundaciones. El edificio se estaba levantando en terrenos atravesados por una sección entubada de la quebrada Los Negritos.

Y más recientemente, en febrero pasado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) confirmó allí un daño ambiental en una zona de 3.748 metros cuadrados (m²) por causa de los movimientos de tierra.

El proyecto pretende ofrecer apartamentos desde los $120.000 en adelante, en un terreno que se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen.

Arnoldo André Tinoco, canciller de la República, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Polémico proyecto

La Junta Directiva de Di Escalante Verde S. A. está encabezada por Philip Michel André Sánchez como presidente, mientras que su hermano, Arnoldo Frederik, es el tesorero. Ambos son hijos del canciller.

Parte del terreno, compuesto por dos fincas, está clasificado como de alto riesgo en el mapa municipal de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones del cantón Central de San José, vigente desde el 21 de diciembre del 2023.

En el 2009, la Setena había denegado la viabilidad ambiental a otro desarrollo vertical, que se pretendía construir en las mismas dos propiedades donde se ubica Escalante Verde, porque el diseño irrespetaba los 50 metros del área de protección de la quebrada Los Negritos, de acuerdo con un criterio del Sinac.

Pese al antecedente, la Setena otorgó el aval ambiental del proyecto el 17 de abril del 2018. Se lo concedió a la empresa Estudio Presidencial S. A.

El 4 de diciembre de ese mismo año, el hoy canciller, Arnoldo André, solicitó a la Secretaría Ambiental corregir la resolución porque las fincas se trasladaron a Di Escalante Verde S. A., cuyo apoderado generalísimo es Philip Michel André Sánchez.

Intervención de los terrenos generó preocupación en los vecinos de Barrio Escalante. (Jose Cordero/José Cordero)

El 5 de junio del 2025, la Setena notificó al canciller André Tinoco una serie de incumplimientos relacionados con los compromisos ambientales adquiridos con esta institución, a pesar de la petición de cambiar de empresa representante desde hacía siete años.

En comparación con la resolución del 2009, el permiso otorgado diez años después redujo el área de protección de la quebrada de 50 a 10 metros. La Setena tomó esa decisión con base en un criterio del Instituto de Vivienda y Urbanismo (Invu).

Diez metros de retiro es la medida que se aplica a las riberas de los ríos, quebradas o arroyos en zona urbana, si el terreno es plano.

En tanto, desapareció el documento original emitido por el Sinac en el 2009, el cual exigía 50 metros.

El 22 de mayo, después de que el regidor Brandon Guadamuz solicitó una copia, el jefe interino de la oficina subregional San José, Randall Araya Villalobos, contestó que “no fue posible localizar” el archivo, a pesar de haber efectuado “una verificación exhaustiva” de los registros físicos y digitales de ese despacho.

Originalmente, la Municipalidad de San José aprobó el permiso de construcción a Di Escalante Verde S. A. el 7 de febrero del 2023, para la construcción de un edificio de diez pisos y dos sótanos, con 139 espacios de parqueo y 135 apartamentos.

Diez meses después, entró a regir el mapa de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones, el cual incluye al área del proyecto en la zona de riesgo.

A todo lo anterior se suma el daño ambiental detectado por el Sinac, en febrero pasado, y que la Sala Constitucional estudia un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de San José y la Setena, con el fin de frenar el proyecto.

La gestión la interpuso el regidor josefino Brandon Guadamuz Villalobos, del Frente Amplio (FA), y recibió la coadyuvancia de 101 vecinos.