¿Qué cambió en los criterios ambientales? En 2009 pedían 50 metros, hoy bastan 10 para construir junto a quebrada Los Negritos

Torre de apartamentos Escalante Verde recibió un alineamiento menor que el exigido a un proyecto inmobiliario anterior, que se pretendía realizar en el mismo sitio

Por Lucía Astorga

El área de protección de la quebrada Los Negritos, en un terreno de Barrio Escalante calificado como propenso a inundaciones, se redujo de 50 a 10 metros en un periodo de 10 años.








