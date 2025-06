Montes de Oca clama por apoyo urgente: inundaciones causadas por quebrada Los Negritos continuarán

La Municipalidad de Montes de Oca hizo un llamado a otras instituciones del Estado y a empresarios privados para ayudar a resolver las inundaciones en el barrio Dent y sus alrededores, provocadas por el rebalse de la quebrada Los Negritos. Las respuestas estructurales para resolver este problema son altamente costosas, por lo que no se puede brindar una solución en el corto o mediano plazo.

“Sí, se va a seguir inundando”, dijo el alcalde Domingo Argüello, en una conferencia de prensa este jueves. “Lastimosamente, para lo que resta de este año, es prácticamente imposible poder hacer algo que evite las inundaciones”, sostuvo.

Barrio Dent: Inundaciones seguirán afectando casas y vecinos este año

El alcalde dijo que ni siquiera puede decretar emergencia, porque eso les corresponde a instancias como la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Desde la semana pasada, la Municipalidad de Montes de Oca envió un informe técnico a la CNE sobre las afectaciones por las inundaciones en el barrio Dent, para pedir que esta situación se tome como emergencia.

La Nación consultó a la CNE si se ha valorado declarar emergencia para atender a la comunidad afectada por las inundaciones, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron.

La Municipalidad también envió una solicitud al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que inspeccione las tuberías del sector porque, con la inundación, los alcantarillados se rebalsaron y esto puede provocar un problema de salud más grave.

El desbordamiento de la quebrada Los Negritos en barrio Dent causó la inundación que afectó unas ocho viviendas la semana pasada. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Inundaciones en barrio Dent.)

Vecinos de barrio Dent: “No les interesamos a nadie”

Los vecinos del barrio Dent también urgen a las autoridades priorizar sus casos. Pilar Orellana, presidenta de la Asociación de Vecinos de barrio Dent, dice que las autoridades no han llegado a valorar la situación. “Aquí estamos en peligro de brote, de epidemia, y no han venido a revisar nada, no le interesamos a nadie”, asegura.

Orellana dice que el Ministerio de Salud ha llegado a hacer inspecciones “superficiales”, pero que no han resuelto ningún problema. “Aquí hay una alcantarilla que se rebalsa cuando llueve, y de ahí salen ratas, heces y material de todo lo que se pueda imaginar”, añade.

Actualmente, un niño se encuentra con un brote en la piel que se originó a raíz de la inundación que sufrió su casa en el barrio Dent la semana pasada.

Melina Dada, residente del barrio y madre del niño, dice que el Ministerio de Salud no ha llegado a tomar muestras ni a monitorear su situación de salud. “Dos días después de la inundación, mi hijo y yo presentamos vómito y diarrea fuertísimo y terminamos tomando un medicamento que mata virus, parásitos y bacterias”, cuenta.

No obstante, a los dos días, el niño presentó un brote en las axilas, en los costados del cuerpo que, según una dermatóloga que diagnosticó el caso, era producto de bacterias. “El niño está tomando medicamentos antibióticos por tres semanas, para matar la bacteria y todo está relacionado al agua”, sostiene la madre.

Melina Dada dice que el año pasado ella enfermó de hepatitis A debido al contacto que tuvo con las aguas que salen de las alcantarillas cuando se rebalsan. “Pasé nueve meses en cama, siendo ayudada a tan siquiera ir al servicio”, señala.

La Municipalidad calcula que son aproximadamente unas 20 casas las que están en riesgo de inundaciones en los barrios Dent y Escalante.

Los daños en las viviendas del barrio Dent. La casa de Patricia Vindas Carvajal sufrió varios daños, en especial algunos electrodomésticos que fueron arrastrados por la corriente. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Inundaciones en barrio Dent.)

Colocación de sensores

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, dijo que han coordinado acciones con otras instituciones para dar soluciones a corto plazo. Por ejemplo, con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordaron la colocación de sensores en la Circunvalación, frente a la Universidad de Costa Rica, para que alerten de cerrar la vía cuando detecten que el nivel de agua suba.

También dijo que ha conversado con empresarios de las zonas que son afectadas por las inundaciones. “La empresa privada tiene la capacidad de apoyar económicamente con procesos más rápidos”, explicó el jerarca.

Por lo tanto, Argüello aseguró que la solución no se vislumbra a corto ni mediano plazo. La primera razón es que la tubería instalada desde 1995 para desviar la quebrada Los Negritos al río Torres ha sufrido múltiples daños en 2003, 2007 y 2023, que han reducido su capacidad.

El jerarca municipal dijo que se hizo una obra de mitigación el año pasado, que consistió en la colocación de otra tubería auxiliar de 1,5 metros de diámetro desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) hasta el parque del barrio Dent.

Sin embargo, las inundaciones de la semana pasada demostraron que esta obra tampoco da abasto con el aumento de las lluvias.

Argüello dijo que, por lo general, el sector de la Facultad de Derecho de la UCR se inunda con 24 milímetros de lluvia, pero la semana pasada llovió un promedio de 63 milímetros, y por esa razón las aguas llegaron hasta las casas del barrio Dent.

Reparar la tubería principal no es una buena opción, dijo el alcalde. Esto, porque el material corrugado de esta no es el mejor y, por lo tanto, podría dañarse con facilidad, como ha ocurrido todos estos años.

El alcalde Domingo Argüello conversa con una vecina del lugar, Pilar Orellana. El jerarca dijo que esta zona se seguirá inundando Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Inundaciones en barrio Dent.)

Posibles soluciones

Ante esta situación, la Municipalidad de Montes de Oca propone dos soluciones.

La primera es la construcción de un túnel subterráneo de 3,5 metros de diámetro que pueda atravesar por la vía principal o por debajo de las casas en el barrio Dent en las calle 39 y 37.

La obra se estima que puede tener un costo de $9,3 millones y permitiría una solución estructural a largo plazo para el manejo eficiente de los caudales. Sin embargo, la Municipalidad de Montes de Oca no tiene la capacidad económica para asumir de forma autónoma los costos de esta construcción.

La otra solución es que la quebrada Los Negritos recupere su cauce natural. Para esto, se necesitaría expropiar y comprar las casas donde se lleve a cabo esta ampliación.

El alcalde de Montes de Oca dijo que en esta solución se podría demorar años, pues involucra la parte humana de los vecinos que llevan años habitando estas casas y la parte legal para realizar estas expropiaciones.