Vientos alisios y lluvias marcarán el clima de este miércoles en Costa Rica: tome nota de las zonas

El IMN anticipa para este miércoles vientos alisios moderados, lluvias dispersas en algunas regiones y temperaturas elevadas, conozca los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, lluvia
Miércoles caluroso con lluvias aisladas en algunas regiones, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

