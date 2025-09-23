Vientos alisios y lluvias marcarán el clima de este miércoles en Costa Rica: tome nota de las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 24 de setiembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por una masa de aire seco que avanzará hacia el país.

Esta situación reducirá la frecuencia de las lluvias, mientras que los vientos alisios soplarán con intensidad moderada y generarán ráfagas ocasionales en el centro y norte del territorio nacional.

Durante la mañana, se observará un cielo despejado o con nubosidad escasa en la mayoría de las regiones. Las temperaturas serán elevadas desde tempranas horas, lo que provocará una fuerte sensación de bochorno en varias zonas del país.

En el Valle Central, el ambiente se mantendrá mayormente estable. Se anticipan cielos poco nublados por la mañana y nubosidad parcial por la tarde y noche. San José presentará temperaturas entre los 18,1 °C y los 27,7 °C, con probabilidad de lluvias ocasionales al este y norte de la región.

El Pacífico Norte tendrá condiciones de cielo despejado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y noche, se prevé nubosidad parcial con posibilidad de lluvias aisladas en sectores montañosos. Puntarenas alcanzará una máxima de 36,1 °C y una mínima de 22,8 °C, reflejando uno de los ambientes más cálidos del día.

En el Pacífico Central, las condiciones serán estables en la primera parte del día. En la tarde, se anticipan chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Quepos registrará una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur también mostrará condiciones de nubosidad parcial con lluvias y tormentas aisladas por la tarde. En Golfito, el termómetro marcará entre 21,8 °C y 32 °C.

Para la región del Caribe Norte, se esperan lluvias ocasionales durante gran parte del día, especialmente por la noche. Guápiles tendrá una mínima de 23,7 °C y una máxima de 32 °C.

En el Caribe Sur, las lluvias serán dispersas durante la mañana y posibles por la tarde. Limón presentará temperaturas entre los 23,9 °C y los 30 °C.

En la zona norte, se prevé nubosidad parcial durante la mañana y tarde, con lluvias ocasionales al final del día. Ciudad Quesada reportará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:31 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia el cuarto creciente.

