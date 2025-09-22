Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este martes: tome nota de las zonas más impactadas

El IMN pronosticó lluvias con tormenta eléctrica este martes en Costa Rica, conozca los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, lluvia
Este martes se anticipan lluvias aisladas y tormentas eléctricas, principalmente en el Pacífico y zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

