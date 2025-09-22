Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este martes: tome nota de las zonas más impactadas

Este martes se anticipan lluvias aisladas y tormentas eléctricas, principalmente en el Pacífico y zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 23 de setiembre persistirá un patrón de precipitaciones aisladas en Costa Rica, con posibles tormentas eléctricas en varias regiones.

Según el comentario general del IMN, en la mañana el cielo se presentará con pocas nubes en la mayor parte del país, aunque el Caribe norte podría experimentar algunos chubascos dispersos.

Durante la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica, de corta duración y carácter localizado, especialmente en la vertiente del Pacífico y la zona norte. El Pacífico norte presentará el mayor potencial de lluvias intensas.

En el Valle Central, se esperan cielos poco nublados en la mañana y chubascos aislados durante la tarde. San José registrará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 26,7 °C.

El Pacífico norte experimentará condiciones mayormente soleadas en la mañana, pero en la tarde y noche se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica. En Puntarenas, la temperatura alcanzará los 35,6 °C, mientras que la mínima será de 24,7 °C.

En el Pacífico central, el día iniciará con cielo parcialmente nublado y aumentará la nubosidad hacia la tarde, con posibilidad de lluvias y tormenta. En Parrita, la mínima será de 17,9 °C y la máxima de 30,6 °C.

El Pacífico sur también se verá afectado por lluvias en la segunda mitad del día. Se prevé un cielo nublado con tormentas eléctricas desde la tarde. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,7 °C y la máxima de 29,1 °C.

En el Caribe norte, se anticipa un cielo parcialmente nublado durante el día. Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad, especialmente en las montañas, con probabilidad de aguaceros. Guápiles presentará temperaturas entre los 23,4 °C y los 29,4 °C.

El Caribe sur mostrará condiciones similares, con posibilidad de lluvia en zonas montañosas. En Sixaola, la temperatura mínima será de 23,8 °C y la máxima de 30,7 °C.

La zona norte tendrá condiciones parcialmente nubladas en la mañana, pero aumentará la nubosidad en la tarde, con alta probabilidad de aguaceros y tormenta eléctrica. En Upala, la temperatura oscilará entre los 23,5 °C y los 34,3 °C.

Durante la noche, el país no presentará precipitaciones importantes, aunque se podrían formar bancos de niebla en la Gran Área Metropolitana y las cordilleras.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:31 p. m.. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.

