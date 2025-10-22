Sucesos

Videos y fotos muestran la fuerza del temblor de Quepos en Costa Rica

Sismo de 6,1 grados, según la Red Sismológica Nacional

Por Sebastián Sánchez
Tras el sismo en Quepos, se reportó la caída de objetos.
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

