Videos y fotos muestran la fuerza del temblor de Quepos en Costa Rica

Tras el sismo en Quepos, se reportó la caída de objetos.

Imágenes y videos muestran la fuerza del temblor de Quepos que se sintió en todo Costa Rica, este martes 21 de octubre a las 9:57 p. m.

Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre

Hubo caída de mercancías en supermercados y objetos en viviendas, principalmente en Quepos y la zona de Los Santos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Además, hay problemas de electricidad en Jacó, Quepos y Parrita.

Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), la magnitud fue de 6,1 grados y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central.

Fuerte temblor en el país, con epicentro en Quepos. (Keyna Calderón/Cortesía)