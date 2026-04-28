Video muestra cómo se sintió y escuchó el sismo de este lunes 27 de abril con epicentro en Acosta

El sismo ocurrió minutos antes de las 10:00 p. m. de este lunes 27 de abril.

Un video del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA) muestra cómo se sintió y escuchó el sismo de este lunes en la estación sismográfica del Ovsicori-UNA en Heredia.

El movimiento telúrico de magnitud 5,1 ocurrió a las 9:49 p. m. con una profundidad de 51 kilómetros. El epicentro se ubicó a 4 kilómetros al sureste de Acosta, en la provincia de San José.

Tras el sismo principal, el Ovsicori reportó al menos 10 réplicas, todas con magnitudes menores a 2 grados, algunas de las cuales fueron percibidas en regiones de San José, Guanacaste, Puntarenas y sectores cercanos a la frontera con Nicaragua.