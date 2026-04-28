Sucesos

Video muestra cómo se sintió y escuchó el sismo de este lunes 27 de abril con epicentro en Acosta

El movimiento telúrico de magnitud 5,1 ocurrió a las 9:49 p. m. con el epicentro en Acosta

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Por Yucsiany Salazar
Imágen de un sismógrafo
El sismo ocurrió minutos antes de las 10:00 p. m. de este lunes 27 de abril. (Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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