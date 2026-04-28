Sucesos

Epicentro en Acosta: Por qué el temblor de este lunes se sintió en tantas zonas de Costa Rica

El epicentro del sismo de 5,1 se ubicó en Acosta. Conozca por qué la profundidad del evento provocó que se sintiera otras zonas de Costa Rica

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Por Yucsiany Salazar
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Acosta fue el epicentro del temblor percibido este lunes en el territorio costarricense, (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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