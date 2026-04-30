Sucesos

Video muestra a Pecho de Rata enlazado a una fiesta en Costa Rica desde cárcel en Estados Unidos

Edwin López, alias Pecho de Rata, fue extraditado junto al exmagistrado Celso Gamboa a Estados Unidos

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Por Sebastián Sánchez
Pecho de Rata enlazado desde Estados Unidos a una fiesta.
Pecho de Rata enlazado desde Estados Unidos a una fiesta. (Cortesía/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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