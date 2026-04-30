Video muestra a Pecho de Rata enlazado a una fiesta en Costa Rica desde cárcel en Estados Unidos

Pecho de Rata enlazado desde Estados Unidos a una fiesta.

El exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata, extraditado a Estados Unidos y recluido en una cárcel de ese país, aparece enlazado a una fiesta a través de su celular, según un video difundido en redes sociales.

Según fuentes de La Nación, el reo tendría acceso legal a dispositivos electrónicos y llamadas, por eso se habría unido desde Estados Unidos. El evento se habría desarrollado en la provincia de Limón, pero se desconocen sus participantes.

Pecho de Rata de fiesta

El 20 de marzo, el exmagistrado Celso Gamboa, y alias Pecho de Rata fueron los primeros costarricenses en ser extraditados a esa nación norteamericana.

Ambos serán juzgados en un tribunal de Texas como sospechosos de delitos relacionados con el narcotráfico.

En abril pasado, el juez estadounidense Bill Davis dio a conocer que López se inclinó por la defensa privada y esta estaría a cargo del abogado norteamericano Gaylon Riddels.

Riddels se desempeña en el condado de Grayson, en Texas, y estudió derecho en la Universidad de Texas Wesleyan. El profesional tiene su propia firma en ese estado. Días después, se conoció que el abogado estadounidense Andy Ross Camacho también se presentó como representante legal de López.