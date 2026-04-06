Caso Pecho de Rata: así asumirán dos abogados la defensa del exconvicto en EE. UU.

Edwin Danney López Vega permanece recluido en un centro penal en Texas a la espera de juicio.

El 24 de marzo, cuatro días después de su extradición, Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, compareció por primera vez ante un juez en el Distrito Este de Texas, Estados Unidos, donde fue acusado por presunto narcotráfico.

Desde entonces, día a día se ha informado sobre cómo se conformará la defensa del costarricense en el extranjero y este lunes se confirmó que serán dos abogados quienes asumirán su caso.

Desde esa primera audiencia, el juez estadounidense Bill Davis dio a conocer que López se inclinó por la defensa privada y esta estaría a cargo del abogado norteamericano Gaylon Riddels.

Riddels se desempeña en el condado de Grayson, en Texas, y estudió derecho en la Universidad de Texas Wesleyan. El profesional tiene su propia firma en ese estado.

Tres días después de esta designación, se conoció que el abogado estadounidense Andy Ross Camacho también se presentó como representante legal de López.

Ross afirma ser exfiscal federal, litigante, asesor legal y consultor. Además, forma parte de un bufete con sede en Miami, Florida, especializado en casos nacionales e internacionales en derecho mercantil, tributario y penal.

Este lunes se determinó que Ross asumirá como abogado principal y Riddels como co-abogado.

Este segundo comunicó que será co-defensor “contratado del acusado (Lopez Vega)” y certificó que está autorizado para ejercer ante el Tribunal del Distrito Este de Texas.