Sucesos

Caso Pecho de Rata: así asumirán dos abogados la defensa del exconvicto en EE. UU.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo por presunto narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”.
Edwin Danney López Vega permanece recluido en un centro penal en Texas a la espera de juicio. (Ministerio Público/OIJ/Captura de video)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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