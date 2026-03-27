Aparece nuevo abogado privado en proceso de Pecho de Rata en Estados Unidos

La mañana de este viernes, otro abogado privado se presentó como defensor del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, para asumir su proceso por presunto narcotráfico en Estados Unidos.

Se trata del abogado Andy R. Camacho, quien presentó ante el tribunal una declaración de comparecencia como abogado y representante legal de López Vega.

Camacho certificó que está habilitado para ejercer la abogacía ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde López Vega afronta su acusación.

El abogado afirma ser exfiscal federal, litigante, asesor legal y consultor. Además, forma parte de un bufete con sede en Miami, Florida, especializado en casos nacionales e internacionales en derecho mercantil, tributario y penal.

Tras la primera audiencia de López en Estados Unidos, realizada en una corte en Plano, al sur de McKinney, Texas, el pasado 24 de marzo, el juez Bill Davis dio a conocer que la defensa del costarricense la asumiría Gaylon Riddels, un abogado privado en el condado de Grayson, Texas.

Por el momento, se desconoce si ambos profesionales asumirán el caso del costarricense.

López Vega fue detenido a solicitud de Estados Unidos en junio del 2025 y su extradición se concretó hasta el viernes 20 de marzo de este año, cuando fue trasladado desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta el condado de Collin, en Texas. El costarricense llegó a Estados Unidos la tarde de ese mismo viernes.