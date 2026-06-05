Sucesos

Víctimas de supuesto ataque militar de EE. UU. a lancha en Pacífico sur de Costa Rica eran pescadores, confirma OIJ

Hombres salieron para un viaje pesca, explicaron familiares a la Policía.

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Por Christian Montero
Vista dividida de un video militar estadounidense que muestra una lancha sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales bajo la mira de un arma, momentos antes de ser atacada.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestró esta imagen para referirse al supuesto ataque de fuerzas de ese país, contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el área de responsabilidad del Comando Sur. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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