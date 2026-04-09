Sucesos

OIJ confirma identidades de muertos y herido entregados por Estados Unidos a Guardacostas de Costa Rica

Todos son de origen suramericano

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Por Christian Montero
Dos muertos y un sobreviviente en el primer ataque conocido contra una lancha del narcotráfico desde la captura de Maduro, según el Ejército de EE. UU. (Foto cortesía del Comando Sur de Estados Unidos en X)
El OIJ confirmó que dos ecuatorianos y un colombiano fueron las personas involucradas en un evento en aguas del Pacífico en marzo anterior. (Comando Sur/Comando Sur de Estados Unidos en X)







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Naufragio aguas del PacíficoAtaque lancha narco aguas del Pacífico
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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