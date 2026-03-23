Sucesos

Esta es la teoría del OIJ sobre lancha incendiada en el Pacífico que dejó dos muertos y un herido

Víctimas mortales y sobreviviente aguas del Pacífico serían suramericanos

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Por Christian Montero
Dos muertos y un sobreviviente en el primer ataque conocido contra una lancha del narcotráfico desde la captura de Maduro, según el Ejército de EE. UU. (Foto cortesía del Comando Sur de Estados Unidos en X)
Tras el ataque de fuerzas estadounidenses a una presunta lancha narco en aguas del Pacífico, dos hombres murieron y un resultó herido de gravedad. OIJ cree que se trata de tres suramericanos. (Comando Sur/Comando Sur de Estados Unidos en X)







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Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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