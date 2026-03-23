Esta es la teoría del OIJ sobre lancha incendiada en el Pacífico que dejó dos muertos y un herido

Tras el ataque de fuerzas estadounidenses a una presunta lancha narco en aguas del Pacífico, dos hombres murieron y un resultó herido de gravedad. OIJ cree que se trata de tres suramericanos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mantiene la hipótesis de un naufragio en el caso de la presunta lancha narco atacada por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico el fin de semana anterior.

En este caso, un hombre con quemaduras en el 50% del cuerpo y dos cadáveres calcinados fueron rescatados en altamar por autoridades estadounidenses y entregados a Costa Rica el sábado anterior en una zona conocida por el tráfico de droga hacia el norte del continente.

El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) recibió al sobreviviente y los dos cuerpos tras un patrullaje conjunto con autoridades de Estados Unidos a unas 80 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, descartó por ahora la teoría de un ataque militar estadounidense contra la embarcación. “Es muy poco probable que un ataque de este tipo, de esta envergadura, con el equipo que ellos tienen y usan, resulten sobreviviendo otras personas”, afirmó.

El jerarca explicó que, según su experiencia en eventos similares en aguas internacionales contra el narcotráfico, los ataques de las autoridades norteamericanas “suelen ser fulminantes; casi que las embarcaciones son eliminadas de inmediato”. En estos casos, rara vez sobreviven personas o se recuperan cuerpos e indicios de droga.

Muñoz añadió que la supervivencia del herido hace que el daño físico no sea compatible con un ataque de misil o cohete dirigido. Sin embargo, es una circunstancia que está en investigación.

Herido en estado crítico

El sobreviviente, identificado como de origen suramericano (aunque no hay certeza si es ecuatoriano o colombiano), permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino.

Los dos cuerpos, que también presentaban quemaduras severas (compatibles con combustible), fueron trasladados a la morgue judicial donde se les están practicando las autopsias para establecer la causa y manera de muerte.

Muñoz indicó que, si la embarcación tuvo un accidente, esto es usual en la zona de Cabo Matapalo, una ruta conocida para el transporte de lanchas rápidas con alijos de droga con destino al norte.

Vínculo con narcotráfico

El OIJ confirmó que, conforme la investigación avance, se harán indagaciones para determinar si la lancha estaba vinculada con el narcotráfico. Sin embargo, Muñoz precisó que cualquier consulta con autoridades extranjeras deberá manejarse a través de la Cancillería o la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público, una vez que el OIJ remita los informes del SNG.

El subdirector indicó que no es anormal que las autoridades norteamericanas opten por entregar heridos o cargamentos a Costa Rica por razones humanitarias o de cercanía, especialmente para salvaguardar la vida de una persona gravemente herida.

Muñoz tampoco descartó que este tipo de incidentes, derivados de operaciones antidroga fuera del ámbito patrimonial de Costa Rica (las 200 millas náuticas), se vuelvan más frecuentes.