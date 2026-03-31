Sucesos

Víctima de triple homicidio en San Mateo purgó condena por traficar droga a Europa y reclutar cajeros bancarios para facilitar el negocio

El hombre era casado y padre de tres hijos, uno de ellos de apenas tres años

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Por Natalia Vargas
El OIJ pide ayuda para ubicar a este hombre desaparecido desde el 27 de marzo.
Jackson Núeñez fue reportado como desaparecido. Su cuerpo fue ubicado en un barranco en el Monte del Aguacate junto a dos fallecidos más el sábado 28 de marzo. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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