Sucesos

OIJ identifica a tercera víctima de triple homicidio en San Mateo

Las víctimas estaban en un pick-up gris que apareció en un barranco en el Monte del Aguacate, el sábado 28 de marzo

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Por Natalia Vargas
Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas.
Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Triple homicidioSan Mateo
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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