OIJ identifica a tercera víctima de triple homicidio en San Mateo

Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la tercera víctima del triple homicidio ocurrido este fin de semana en San Mateo de Alajuela.

Se trata de Harold Fabricio Raga Monroe, de 52 años. El hombre es padre de dos adultos jóvenes y vecino de San Pedro de Montes de Oca, según acredita el Tribunal Supremo de Elecciones.

Además de Raga, fue asesinado Andrey Castro Bonilla, de 47 años. Él era el presidente de la sociedad dueña del Municipal Puntarenas FC y las autoridades lo describen como un empresario de negocios en la zona del Pacífico, aunque con domicilio electoral en Cahuita, Limón.

Iván Horacio Jackson Núñez es la otra víctima de este hecho violento.

Los tres hombres aparecieron maniatados, con bolsas plásticas en la cabeza y con lesiones de bala en el cuerpo. Los fallecidos fueron trasladados en un vehículo pick-up gris hasta una finca ubicada entre Desmonte y Estanquillo, en Monte del Aguacate.

El carro quedó volcado en el sitio, en una angosta calle de lastre, en una zona montañosa y sin viviendas cercanas.

La Policía Judicial estimó el lunes que el homicidio estaría relacionado con crimen organizado. El subdirector a. i. del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que la forma en que se ejecutó el asesinato lo distingue del patrón habitual. “El típico sicariato es cuando alguien da la orden para que se asesine a una tercera persona, simplemente van y ajustician”, dijo.

En este caso, la dinámica fue diferente, porque las víctimas habrían sido privadas de libertad, sometidas a algún tipo de violencia para extraerles información y luego ejecutadas antes de que el carro fuera lanzado al precipicio.