OIJ allanó casa de víctima de triple homicidio en San Mateo

El vehículo fue ubicado en una finca que se ubica en San Mateo de Alajuela, entre Desmonte y Estanquillo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron la casa de una de las víctimas del triple homicidio ocurrido en San Mateo de Alajuela.

La diligencia se desarrolló entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en la vivienda de un hombre de apellido Castro, quien según información en poder del OIJ, sería colaborador del equipo de fútbol Municipal Puntarenas.

El allanamiento a cargo de la unidad de crimen organizado de esa sede policial, tenía como objetivo ubicar evidencias y rastros que permitan aclarar el móvil de los asesinatos.

La vivienda se ubica en Puntarenas, sitio de donde era oriundo uno de los ofendidos. La Policía Judicial explicó que ese inmueble fue el último lugar en donde estuvo el fallecido Castro.

Las autoridades catalogaron el allanamiento como “parte del proceso de investigación”. Las identidades de los asesinados, así como el móvil del triple crimen, de momento se desconocen.

Los tres cuerpos fueron ubicados la mañana de este sábado en el cantón de San Mateo, Alajuela, dentro de una finca que se ubica entre Desmonte y Estanquillo, en el Monte del Aguacate.

Los cadáveres estaban contiguo a un pick up, Hi Lux, placas CL371274, modelo 2025, y valorado en ¢31,6 millones, cuyo dueño registral es un hombre de apellidos Castro Bonilla, oriundo de Barranca en Puntarenas y padre de una menor.

Según el reporte del OIJ, a las víctimas les cubrieron la cabeza con cinta adhesiva y bolsas plásticas y los amarraron de pies y manos con gazas plásticas, dos de ellos estaban descalzos y uno estaba cubierto con una sobrecama celeste. Esto último haría presumir que los asesinaron en otro sitio y los fueron a lanzar a un pequeño barranco.

Los restos fueron trasladados a medicatura forense tal y como se encontraron, para que se haga un análisis profundo y científico que permita fortalecer la investigación.

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