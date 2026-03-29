Sucesos

OIJ allanó casa de víctima de triple homicidio en San Mateo

Acción se ejecutó entre la noche del sábado y madrugada de domingo

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Por Christian Montero
El vehículo fue ubicado en una finca que se ubica en San Mateo de Alajuela, entre Desmonte y Estanquillo.
El vehículo fue ubicado en una finca que se ubica en San Mateo de Alajuela, entre Desmonte y Estanquillo. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Triple homicidio San Mateo
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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