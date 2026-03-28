Tres hombres asesinados a balazos fueron ubicados en finca de San Mateo, Orotina

El vehículo fue ubicado en una finca que se ubica en San Mateo de Alajuela, entre Desmonte y Estanquillo.

La madrugada de este sábado se reportó un nuevo homicidio múltiple, esta vez en el cantón de Orotina, dentro de una finca que se ubica entre el sitio conocido como Desmonte en el Monte del Aguacate y Estanquillo.

El reporte preliminar detalla que tres hombres habrían sido víctimas de un ataque armado, los cuerpos estaban maniatados y con bolsas plásticas en las cabezas.

Los fallecidos fueron lanzados dentro de un vehículo tipo pick up a un pequeño barranco dentro de una finca privada y al parecer los restos presentan impactos de bala.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que aún están atendiendo el caso. Un testigo dijo a la Policía que durante la madrugada se escucharon detonaciones, sin embargo, fue con los primeros rayos de sol que se ubicó la escena.

El vehículo donde estaban los cuerpos, al parecer pertenece a un vecino de Barranca de Puntarenas.