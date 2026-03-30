Crímenes

Ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico sería móvil del triple homicidio en San Mateo

Segunda víctima ya fue identificada

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ pide ayuda para ubicar a este hombre desaparecido desde el 27 de marzo.
Ivan Horacio Jackson Nuñez es la segunda víctima identificada por el OIJ en el caso del triple homicidio ocurrido en San Mateo de Alajuela. El hombre fue reportado como desaparecido el 27 de marzo. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Triple crimen San Mateo
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.