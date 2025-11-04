Sucesos

Vea cómo ingresó el OIJ a casas de los cabecillas del cartel del Caribe Sur

Así ingresaron de agentes del OIJ y la Fiscalía en allanamientos dentro de la Operación Traición contra el cartel del Caribe Sur de hermanos alias Shock y alias Noni

Por Christian Montero y Juan Fernando Lara Salas
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, iniciaron antes del amanecer de este martes 4 de noviembre múltiples allanamientos contra la organización dirigida por los hermanos y extraditables Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock y Jordie Picado Grijalba, alias Noni.
