Vea cómo ingresó el OIJ a casas de los cabecillas del cartel del Caribe Sur

Las acciones se dirigen contra el cartel del Caribe Sur, liderado por los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba (Shock) y Jordie Picado Grijalba (Noni), ambos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con fuentes policiales, se ejecutan 64 allanamientos en total, que involucran a unos 1.600 funcionarios entre fiscales, agentes judiciales y jueces penales. La mayoría de los operativos se concentran en la provincia de Limón (46 puntos), aunque también se realizan intervenciones en San José (10), Puntarenas (5) y Alajuela (3).

Los videos muestran parte del despliegue de las autoridades durante el inicio de la operación.

