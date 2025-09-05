¿Va a salir este sábado? Prepárese para lluvias y tormentas en Costa Rica: estas son las zonas

El sábado traerá mañanas calurosas y tardes con lluvias y tormentas. Revise el pronóstico y planifique su día. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 6 de setiembre las condiciones estarán dominadas por el patrón típico de la época lluviosa.

La mañana será calurosa y parcialmente nublada, mientras que en la tarde y noche se esperan aguaceros con tormenta eléctrica en varias regiones del país.

En el Valle Central, el día iniciará con cielos nublados. A partir del mediodía aumentará la inestabilidad, con lluvias significativas en zonas urbanas y montañosas. En San José, la temperatura oscilará entre 17,6 °C y 24,6 °C.

El Pacífico Norte enfrentará tormentas eléctricas intensas en la tarde y noche, tras un inicio de jornada con nubosidad parcial. Liberia marcará una de las temperaturas más elevadas del país, con 35,5 °C, mientras que la mínima será de 21,2 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé una mañana estable, pero en horas de la tarde se generarán aguaceros y tormentas eléctricas. Parrita registrará temperaturas entre 17,6 °C y 30,3 °C.

En el Pacífico Sur, los aguaceros se intensificarán al final del día. Golfito tendrá un rango térmico entre 21,1 °C y 27,2 °C, en una jornada marcada por la humedad.

La región del Caribe Norte tendrá un clima variable, con lluvias dispersas por la tarde, especialmente en zonas de montaña. Guápiles alcanzará los 29,2 °C, con mínima de 23 °C.

En el Caribe Sur, el patrón será similar, con precipitaciones aisladas y temperaturas moderadas. Limón se moverá entre los 22,3 °C y 28,6 °C.

La zona norte del país presentará nubosidad parcial en la mañana y lluvias dispersas por la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17 °C y una máxima de 28,1 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:06 p. m.

y se ocultará a las La fase lunar avanzará hacia luna llena

