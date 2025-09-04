Lluvias y tormentas marcarán el clima este viernes en Costa Rica: estas son las regiones

El IMN pronostica lluvias y tormentas para este viernes en gran parte del país, con énfasis en el Pacífico y zonas montañosas. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 5 de setiembre las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la entrada de humedad desde las zonas marítimas y el calentamiento matutino.

Estos factores, junto con una vaguada en niveles altos, favorecerán un aumento en la actividad lluviosa hacia el fin de semana.

Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional, con mayor cobertura en el Caribe y la zona norte, donde podrían ocurrir lluvias ocasionales. En contraste, el Pacífico y el Valle Central presentarán condiciones parcialmente nubladas.

Por la tarde y noche, las lluvias se intensificarán. Se anticipan tormentas eléctricas en regiones del Pacífico, el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe. En el litoral del Pacífico, estas precipitaciones podrían extenderse hasta el periodo nocturno.

En el Valle Central, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado. En la tarde, aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con tormentas aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos parcialmente nublados a lo largo del día. En la tarde y noche se desarrollarán lluvias acompañadas de tormenta. En Liberia se esperan temperaturas entre los 15 °C y los 33 °C.

En el Pacífico Central, se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana. Durante la tarde y noche, se registrarán lluvias con tormenta. Parrita marcará una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones similares. Amanecerá parcialmente nublado, pero en la tarde y noche se prevén lluvias con tormenta eléctrica. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 15 °C y los 33 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será densa desde temprano, con posibilidad de lluvias en la mañana. Por la tarde, se anticipan lluvias aisladas en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

El Caribe Sur experimentará condiciones similares, con nubosidad dispersa y posibilidad de lluvias matinales. En la tarde, se esperan lluvias en las montañas. Limón presentará temperaturas entre 20 °C y 30 °C.

En la zona norte, se anticipan lluvias desde la madrugada, especialmente en zonas elevadas. Por la tarde y noche, se pronostican aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C.

Según el IMN, las lluvias se intensificarán conforme avanza el día, particularmente en regiones costeras del Pacífico, por lo que se recomienda precaución.

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:43 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.

