Lluvias y tormentas marcarán el clima este viernes en Costa Rica: estas son las regiones

El IMN pronostica nubosidad y tormentas para este viernes 5 de setiembre; revise las condiciones previstas para cada zona del país

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, frío y lluvia en San José
El IMN pronostica lluvias y tormentas para este viernes en gran parte del país, con énfasis en el Pacífico y zonas montañosas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







