Cortes de luz programados por el ICE afectarán zonas de Puntarenas y Guanacaste este viernes: tome nota de los detalles

Este viernes 5 de septiembre del 2025, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes programados de electricidad en sectores de Puntarenas y Guanacaste, como parte de labores técnicas en su red de distribución.

En Puntarenas, el corte se aplicará en la localidad de San Joaquín, calle 777, distrito de San Vito, cantón de Coto Brus. La interrupción del servicio comenzará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 11 a. m., debido a la reubicación de un transformador y poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas.

En Guanacaste, los trabajos se concentrarán en las comunidades de San Martín y El Carmen, ambas en el distrito de Zapotal, cantón de Nandayure. En esta zona, el corte se realizará entre las 8 a. m. y las 2 p. m., y obedece a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica.

Para más información, consulte el sitio oficial del ICE sobre suspensiones programadas:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

