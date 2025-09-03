Cortes de luz afectarán Pérez Zeledón, Limón y Quepos este jueves: estos son los detalles

El ICE cortará la electricidad este jueves en zonas de San José, Limón y Puntarenas por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este jueves 4 de setiembre en sectores de San José, Limón y Puntarenas, debido a trabajos de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de infraestructura.

En el cantón de Pérez Zeledón, específicamente en Santa Rosa, Calle Los Vargas, la interrupción se realizará entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

LEA MÁS: Corte de agua en Heredia afectará a más de 4.400 personas este jueves: tome nota de las zonas

El ICE indicó que los trabajos incluyen poda de árboles y reubicación de postes, acciones que buscan prevenir fallas futuras y garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

En la provincia de Limón, el corte abarcará las localidades de Prediotecson y Un Moniofásico en la Ruta 32. La suspensión del suministro se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., mientras se realizan labores de mantenimiento programado.

Finalmente, en Quepos, Puntarenas, los cortes afectarán Barrio San Martín, Aeropuerto y Hacienda Lutz, también entre las 8 a. m. y la 1 p. m., por razones de mantenimiento preventivo.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: CCSS publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.