Corte de agua en Heredia afectará a más de 4.400 personas este jueves: tome nota de las zonas

Más de 4.000 personas en San Isidro estarán sin agua este jueves por mantenimiento en planta de la ESPH. Fotografía Marvin Caravaca

Este jueves 4 de setiembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio de agua potable en San Isidro, como parte de los trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Victoria.

La interrupción iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m., afectando a 4.468 personas, según informó la institución.

Las comunidades impactadas serán:

Calle Zurquí

Calle Bombacho

Calle Las Manzanas

Cerros Verdes

Gaucho

San Josecito

Santa Elena

Calle San Luis

Calle Hierba Buena

San Josecito centro

Calle Trapiche

Cometa

Las Tranqueras

La ESPH solicitó a los abonados de estas zonas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas del corte.

Para más detalles sobre este corte y otros servicios, la ESPH habilitó el sitio web www.esph-sa.com y el número telefónico 2562-3774.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.