El País

Corte de agua en Heredia afectará a más de 4.400 personas este jueves: tome nota de las zonas

La ESPH interrumpirá el servicio en al menos 15 comunidades por mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Casa del Adulto Mayor
Más de 4.000 personas en San Isidro estarán sin agua este jueves por mantenimiento en planta de la ESPH. Fotografía Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCESPHCortes de aguaCortes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.