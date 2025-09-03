Corte de agua en Heredia afectará a más de 4.400 personas este jueves: tome nota de las zonas

Este jueves 4 de setiembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio de agua potable en San Isidro, como parte de los trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Victoria.
La interrupción iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m., afectando a 4.468 personas, según informó la institución.
Las comunidades impactadas serán:
- Calle Zurquí
- Calle Bombacho
- Calle Las Manzanas
- Cerros Verdes
- Gaucho
- San Josecito
- Santa Elena
- Calle San Luis
- Calle Hierba Buena
- San Josecito centro
- Calle Trapiche
- Cometa
- Las Tranqueras
La ESPH solicitó a los abonados de estas zonas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas del corte.
Para más detalles sobre este corte y otros servicios, la ESPH habilitó el sitio web www.esph-sa.com y el número telefónico 2562-3774.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.