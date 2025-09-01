Dos cortes de agua afectarán a 13.000 personas en Heredia esta semana: tome nota de lo que comunicó ESPH

ESPH suspenderá el servicio de agua por trabajos en Heredia. Jasec dio recomendaciones para proteger equipos como calentadores.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ejecutará dos importantes labores de mantenimiento en sus sistemas de acueducto esta semana, lo cual afectará el suministro de agua potable en varios sectores de Heredia.

El primer corte está programado para el martes 2 de setiembre, cuando se realice el lavado del tanque Brasilia. Este procedimiento obligará a suspender el servicio entre las 7 a. m. y la 1 p. m., afectando a 8.532 personas.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 con lagartija? Aquí los detalles

Los sectores de Heredia que estarán sin agua incluyen:

Centro : calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda.

: calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda. Los Ángeles: calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde y calle La Saca.

El segundo corte está previsto para el jueves 4 de setiembre, en la planta potabilizadora Victoria, lo que dejará sin servicio a 4.468 personas en el mismo horario de 7 a. m. a 1 p. m.

Los sectores afectados durante esta segunda jornada son:

Calle Zurquí, calle Bombacho, calle Las Manzanas, cerros Verdes, Gaucho, San Josecito, Santa Elena, calle San Luis, calle Hierba Buena, San Josecito centro, Santa Elena, calle Trapiche, Cometa y Las Tranqueras.

La ESPH recomendó a los abonados de estas zonas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión.

Para más información, puede ingresar a www.esph-sa.com o llamar al 2562-3774.

LEA MÁS: ¿Viajará próximamente a Colombia? Tome nota de esta información importante sobre la vacuna de fiebre amarilla

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.