Cortes de luz afectarán zonas de Limón este miércoles por trabajos: estos son los detalles

Vecinos de Limón y Puntarenas enfrentarán cortes eléctricos por cinco horas este miércoles debido a trabajos del ICE. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes programados de electricidad para este miércoles 3 de setiembre en comunidades de Matina, en Limón, y de Coto Brus, en Puntarenas.

Las suspensiones afectarán a los habitantes de San Miguel, Fila Méndez y Monterrey, entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Matina, la interrupción se debe a labores de reubicación de postes que forman parte del mantenimiento de infraestructura eléctrica en la localidad de San Miguel.

Mientras tanto, en San Vito de Coto Brus, los cortes de electricidad obedecen a trabajos de mantenimiento programado en los sectores de Fila Méndez y Monterrey.

Para conocer detalles adicionales sobre estas suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la institución: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.