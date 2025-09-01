Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Guanacaste, Alajuela y Limón este martes: vea los horarios

El ICE realizará cortes eléctricos el martes 2 de setiembre en Peñas Blancas, Concepción y El Toro.Fotografía José Cordero

Los cortes programados por mantenimiento y poda de árboles dejarán sin electricidad a comunidades de tres provincias el martes 2 de setiembre, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Los vecinos de Peñas Blancas, en el cantón de Liberia, Guanacaste, no tendrán servicio eléctrico de 8 a. m. a 1 p. m., según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La suspensión responde a trabajos de mantenimiento y control de vegetación en la red.

En Alajuela, el corte afectará al distrito de Concepción, en Atenas, donde también se realizarán labores de mantenimiento y poda preventiva. Las localidades de Río Grande, Concepción, Balsa, Balsilla y la zona cercana a la Escuela de Ganadería estarán sin servicio durante el mismo horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

En Limón, la interrupción se extenderá de 8 a.m. hasta las 4 p. m. en la localidad de El Toro, en el distrito central del cantón. En esta zona, el corte será exclusivamente para mantenimiento de infraestructura eléctrica.

Para conocer detalles adicionales sobre estas suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la institución: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

