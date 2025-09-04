El País

Cortes de luz afectarán tres zonas de San José este viernes: estos son los horarios

Varias comunidades de San José enfrentarán interrupciones eléctricas por trabajos programados del CNFL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
CNFL realizará cortes eléctricos este viernes 5 de septiembre en Curridabat, Tirrases y Gravilias por trabajos en la red. Fotos: Mayela López (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCortesCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.