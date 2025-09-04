Cortes de luz afectarán tres zonas de San José este viernes: estos son los horarios

CNFL realizará cortes eléctricos este viernes 5 de septiembre en Curridabat, Tirrases y Gravilias por trabajos en la red. Fotos: Mayela López

Vecinos de Curridabat, Tirrases y Gravilias en San José experimentarán cortes de luz programados este viernes 5 de septiembre, debido a labores de mantenimiento y proyectos empresariales ejecutados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los trabajos comenzarán desde las 7:30 a. m., y se extenderán hasta las 12 p. m. en la zona de Pinares, Curridabat; hasta las 3:30 p. m. en Gravilias, Desamparados; y hasta las 5 p. m. en Tirrases, también en Curridabat.

Sectores que estarán sin electricidad:

Pinares, Curridabat (7:30 a. m. a 12 p. m.):Urbanización Pinares lote 13 D, desde la Bomba La Galera 50 metros norte, 100 este y 150 metros norte. Referencias : Oficentro Curridabat 1 y 2, Condominio Jardín Pinares, Condominio Nogales, Condominio Torre Pinares y casas de habitación.

Los cortes responden a mantenimientos preventivos y al traslado de acometidas eléctricas.

Para más detalles o actualizaciones, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

