Cortes de luz afectarán San Pedro, Dulce Nombre y Belén este jueves: tome nota de los horarios

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en tres cantones por trabajos de mantenimiento y obras programadas

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
Los cortes de luz se efectuarán en San José, Cartago y Heredia entre las 7:30 a.m. y 5:00 p.m., según la zona afectada. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







