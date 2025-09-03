Cortes de luz afectarán San Pedro, Dulce Nombre y Belén este jueves: tome nota de los horarios

Los cortes de luz se efectuarán en San José, Cartago y Heredia entre las 7:30 a.m. y 5:00 p.m., según la zona afectada. Foto: Rafael Pacheco Granados

Vecinos de Montes de Oca, La Unión y Belén enfrentarán interrupciones eléctricas programadas durante este jueves, debido a trabajos de mantenimiento, relocalización de infraestructura y proyectos empresariales impulsados por la CNFL.

La primera suspensión tendrá lugar en San Pedro de Montes de Oca, San José, entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m.

El corte se debe al traslado de acometidas y afectará el sector comprendido desde el Comercio Cartuchos Costarricenses S. A., 560 metros hacia el este sobre Avenida 8, continuando por Calle 69B hasta el Condominio Caurimare, incluyendo además la Avenida 12 y las Calles 69 y 65.

Entre los sitios de referencia impactados se encuentran: Residencial San Pedro, Centro Científico Tropical, Corporación Millenium, Oficentro Santa María, Academia Merecumbé, Iglesia Cristiana Luz a las Naciones, la Embajada de Panamá, entre otros negocios, residencias y organizaciones privadas.

En el caso de Cartago, el corte se realizará en la Urbanización El Tirra, ubicada en Dulce Nombre de La Unión, entre las 8 a.m. y las 3 p.m.. Esta suspensión obedece a la relocalización de postería en el marco de obras eléctricas. Solo se verán afectados inmuebles residenciales.

Por su parte, en Heredia, los trabajos de mantenimiento preventivo requerirán suspender el servicio eléctrico en el barrio San Isidro, en San Antonio de Belén, desde el Lubricentro Belén 200 metros al oeste, entre 8 a.m. y 3:30 p.m.. Este corte también afecta principalmente a usuarios residenciales.

Consulte el detalle de los cortes de luz en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

