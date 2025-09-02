Prepárese: cortes de luz afectarán Curridabat y Desamparados este miércoles

Los habitantes de Tirrases de Curridabat y San Juan de Dios en Desamparados enfrentarán cortes de luz este miércoles 3 de setiembre del 2025 debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
En Tirrases, el corte se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. como parte de un proyecto de extensión de líneas eléctricas enmarcado en la categoría de proyectos empresariales.
El corte impactará parcialmente las Calles A056, 89 y 091, así como todo el cuadrante comprendido entre Avenidas 58A y 62, y Calles 91A y 95. También incluye el tramo entre el Súper Tirrases y el plantel de Telecable sobre Calle Mercedes.
Entre los puntos de referencia que estarán sin electricidad destacan:
- Escuela Centroamérica
- Residencial El Tirra
- Iglesia San Eduviges
- Telecable
- Best Laches
- Soda Taco Tico
- Taller Godínez
- Maribel Estudios
- New Style
- VC
- Beauty by Majo
- Cable Visión de CR
- Sala de Eventos Ana Luz
- Gas Zeta de Costa Rica S. A.
- Hostal Ecológico R y C
- Corporación Gesal de Costa Rica SRL
- Claro CR Telecomunicaciones S. A.
- Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica Ly S. A.
- Asociación de Desarrollo Integral de Tirrases
En San Juan de Dios de Desamparados, la interrupción del servicio se realizará de 8 a. m. a 4 p. m. por labores de relocalización de postería, categorizadas como construcción de obras eléctricas.
El sector afectado abarca el área ubicada 200 metros oeste y 200 metros sur del Abastecedor San Martín, incluyendo la Calle Bella Vista.
Sitios específicos donde se suspenderá el servicio:
- Pulpería Rinconcito
- Casas de habitación del sector
Para más detalles sobre esta y otras interrupciones programadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones
