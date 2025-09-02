Prepárese: cortes de luz afectarán Curridabat y Desamparados este miércoles

16/10/14. Trabajos realizados en la Radial Lindora entre Santa Ana y Belen por la CNFL, en este caso fue subcontratada la empresa EPREM para la colacacion de nuevos cables y colocacion de nuevos postes.Foto de Jorge Castillo. En la Foto : Nestor Rodriguez

Los habitantes de Tirrases de Curridabat y San Juan de Dios en Desamparados enfrentarán cortes de luz este miércoles 3 de setiembre del 2025 debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En Tirrases, el corte se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. como parte de un proyecto de extensión de líneas eléctricas enmarcado en la categoría de proyectos empresariales.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán zonas de Limón este miércoles por trabajos: estos son los detalles

El corte impactará parcialmente las Calles A056, 89 y 091, así como todo el cuadrante comprendido entre Avenidas 58A y 62, y Calles 91A y 95. También incluye el tramo entre el Súper Tirrases y el plantel de Telecable sobre Calle Mercedes.

Entre los puntos de referencia que estarán sin electricidad destacan:

Escuela Centroamérica

Residencial El Tirra

Iglesia San Eduviges

Telecable

Best Laches

Soda Taco Tico

Taller Godínez

Maribel Estudios

New Style

VC

Beauty by Majo

Cable Visión de CR

Sala de Eventos Ana Luz

Gas Zeta de Costa Rica S. A.

Hostal Ecológico R y C

Corporación Gesal de Costa Rica SRL

Claro CR Telecomunicaciones S. A.

Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica Ly S. A.

Asociación de Desarrollo Integral de Tirrases

En San Juan de Dios de Desamparados, la interrupción del servicio se realizará de 8 a. m. a 4 p. m. por labores de relocalización de postería, categorizadas como construcción de obras eléctricas.

El sector afectado abarca el área ubicada 200 metros oeste y 200 metros sur del Abastecedor San Martín, incluyendo la Calle Bella Vista.

Sitios específicos donde se suspenderá el servicio:

Pulpería Rinconcito

Casas de habitación del sector

Para más detalles sobre esta y otras interrupciones programadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: UNA abre vacantes con sueldos de hasta ¢1.300.000: vea requisitos y cómo postularse

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.