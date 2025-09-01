Cortes de luz afectarán Tirrases y Los Guidos este martes por trabajos de la CNFL: consulte si su zona está en la lista

CNFL anuncia cortes de luz en Tirrases y Los Guidos el 2 de setiembre por obras programadas. Conozca las áreas y horarios. En la foto aparecen Hernan Vargas, tecnico en instalacion de medidores. foto jeffrey zamora

Vecinos de Tirrases y Los Guidos, en el cantón de Desamparados, deberán prepararse para cortes de luz programados este martes 2 de setiembre, debido a labores que realizará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en ambas zonas.

En Tirrases, los trabajos se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. como parte de un proyecto de conversión de tensión.

El corte abarcará el área comprendida desde el Salón Comunal de Tirrases 900 metros al este sobre Calle Mercedes hasta el Comercial Pamela.

Entre los sitios de referencia que quedarán sin servicio eléctrico durante ese horario figuran:

Súper Pamela

Pollo El Pechugón

Capilla Santísima Trinidad

Chicharronera La Bendición

Capilla El Camino

Pali

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Centro Infantil Los Ositos

Calle 101 completa

Comercios e industrias como Readypacker Int Corporation, Rocalde S.A. y Comercial Cail S.A., entre otros

Múltiples casas de habitación

Por su parte, en Los Guidos, la interrupción se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., con motivo de una relocalización de postería como parte de obras eléctricas en la zona. El corte afectará a las viviendas ubicadas 500 metros al este y 600 al sur de Maxi Palí.

Algunos puntos específicos donde se percibirá el corte incluyen:

Casas de habitación

Veterinaria Vivivet

Super Victoria

Para más detalles sobre esta y otras interrupciones programadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.