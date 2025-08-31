Cortes de luz afectarán parte de Desamparados este lunes: consulte los horarios

La CNFL hará trabajos eléctricos el lunes 1.º de setiembre en Calle Fallas, Desamparados, desde las 07:30 a. m. hasta las 04:30 p. m.

Un total de 1.495 servicios eléctricos quedarán sin suministro este lunes 1.º de setiembre en Calle Fallas, en el cantón de Desamparados, San José, debido a trabajos de mantenimiento preventivo por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La suspensión del servicio se extenderá desde las 07:30 a. m. hasta las 04:30 p. m. e impactará de forma parcial un sector específico del distrito, donde se desarrollarán obras eléctricas programadas para mejorar la estabilidad del sistema.

LEA MÁS: Banhvi ofrece 5.000 subsidios para el bono de vivienda a quienes tengan lote propio o terreno familiar

El corte comprende el tramo entre la entrada de la urbanización Tica Linda y la urbanización La Paz. Entre los puntos de referencia que experimentarán la interrupción se encuentran el Colegio de Contadores, el Condominio Contadores, el Condominio Farol, la Urbanización Retoños, el sector parcial de Torremolinos y el plantel del COSEVI.

La CNFL advirtió que los hogares y comercios ubicados cerca de esta área también podrían experimentar perturbaciones momentáneas en el suministro.

Para más detalles, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Desde esta semana la facturación electrónica cambia: incluye Sinpe Móvil y nuevos controles de IVA

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.