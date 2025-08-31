El País

Cortes de luz afectarán parte de Desamparados este lunes: consulte los horarios

CNFL realizará mantenimiento eléctrico este lunes 1.º de setiembre en Calle Fallas, afectando 1.495 servicios en Desamparados

Por Damián Arroyo C.
La CNFL hará trabajos eléctricos el lunes 1.º de setiembre en Calle Fallas, Desamparados, desde las 07:30 a. m. hasta las 04:30 p. m. (Jeffrey Zamora R)







