Banhvi ofrece 5.000 subsidios para el bono de vivienda a quienes tengan lote propio o terreno familiar

Si tiene terreno o vive en casa de un familiar, podría acceder a un bono de vivienda de hasta ¢9.300.000. Conozca los requisitos y cómo aplicar

Por Damián Arroyo C.
BANHVI tiene 5.000 bonos disponibles para construir, comprar o mejorar vivienda. El subsidio se gestiona por entidades autorizadas.
BANHVI tiene 5.000 bonos disponibles para construir, comprar o mejorar vivienda. El subsidio se gestiona por entidades autorizadas. (Banhvi/Cortesía)







