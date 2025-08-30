Cortes de luz afectarán a Santo Domingo de Heredia este 31 de agosto

Vecinos de Santa Rosa, en Heredia, estarán sin luz este domingo por trabajos de la CNFL en calle La Rinconada.

Los vecinos de Santa Rosa, en Santo Domingo de Heredia, estarán sin electricidad el próximo domingo 31 de agosto, entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m., debido a trabajos de extensión de líneas para un nuevo punto de entrega.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará esta suspensión programada como parte de un contrato de redes eléctricas. El corte afectará la totalidad de calle La Rinconada.

LEA MÁS: Lluvias con tormenta afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo: vea las zonas más afectadas

Entre los puntos de referencia incluidos dentro del área de interrupción destacan la mueblería Tucán Navarro y Avilés, Acofi, Opol, Panda Oasis, Solcon, Zona Industrial Grupo Rubí, El Menc, Microplast, Masaca, Vitro, Enercom, Macaferri, Elefante, Tarimas Económicas, CooCafe, barrio San Martín, Distribuidora Isabela, HR Suplidora, Pollos Golden Chiken, Mipsa, Grupo Elefante, Market Uno, Inversiones Doja, Automotriz CR, Cacisa, Taller Riggioni, Radiapuertas, Polo Sur, Serpimetal, Mundo Mágico y el restaurante Tkche, entre otros.

La CNFL aclaró que algunos sitios cercanos, como la ferretería Santa Rosa y el Super Compro, no están incluidos dentro del área de suspensión. No obstante, recomendó estar atentos, ya que las zonas aledañas podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos durante el lapso mencionado.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Maestra asesinada en Nicoya era prima de diputada del PUSC: ‘Exigimos justicia y un país donde seamos libres y seguras’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.