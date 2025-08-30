El País

Cortes de luz afectarán a Santo Domingo de Heredia este 31 de agosto

CNFL interrumpirá el servicio en calle La Rinconada por obras de ampliación de redes eléctricas

Por Damián Arroyo C.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
Vecinos de Santa Rosa, en Heredia, estarán sin luz este domingo por trabajos de la CNFL en calle La Rinconada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

