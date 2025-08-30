Lluvias con tormenta afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo: vea las zonas más afectadas

Aguaceros con tormenta marcarán la tarde de este domingo en Guanacaste y el Pacífico, según el IMN. También lloverá en el Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este domingo 31 de agosto el país presentará condiciones atmosféricas influenciadas por el aporte de humedad desde el mar y la zona de convergencia intertropical, lo cual favorecerá la inestabilidad.

Durante la mañana, se mantendrá el cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. En las zonas costeras del Caribe podrían presentarse algunas lluvias dispersas.

En el transcurso de la tarde, se desarrollarán aguaceros con tormenta en distintos sectores del país. Estos fenómenos se observarán principalmente en Guanacaste, las montañas del Pacífico Central y Sur, así como en sectores montañosos del Caribe Norte. También se anticipan lluvias aisladas en la zona norte y en el oeste y norte del Valle Central, donde existe posibilidad de tormenta localizada. Parte de estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

En el Valle Central, el cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado durante la tarde. Se prevén lluvias localizadas. San José reportará una mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,7 °C.

El Pacífico Norte presentará un aumento en la nubosidad durante la tarde, con aguaceros dispersos y tormentas. Las lluvias podrían continuar en las primeras horas de la noche. En Puntarenas, las temperaturas oscilarán entre 24,4 °C y 36 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN estima una tarde nublada con aguaceros con tormenta dispersos, y lluvias adicionales al inicio de la noche. Parrita registrará una mínima de 18 °C y una máxima de 30,8 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares. Durante la tarde se presentará cielo nublado con aguaceros y tormentas, mientras que en la noche se mantendrán algunas lluvias. En Golfito, las temperaturas se ubicarán entre 21,4 °C y 28,3 °C.

En la región del Caribe Norte, el cielo permanecerá poco nublado durante el día. En la tarde, se espera nubosidad en las montañas y posibilidad de lluvias aisladas. Guápiles tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 29,4 °C.

El Caribe Sur reflejará condiciones estables en la costa. Las montañas podrían presentar algunas lluvias por la tarde. En Sixaola, la temperatura mínima será de 24,2 °C y la máxima de 30,9 °C.

La zona norte experimentará nubosidad variable a lo largo del día. Por la tarde se anticipan aguaceros aislados. Ciudad Quesada reportará temperaturas entre 17,5 °C y 27,9 °C.

El IMN advirtió que los aguaceros podrían estar acompañados por tormenta eléctrica, especialmente en regiones del Pacífico y en zonas montañosas, por lo cual se recomienda precaución.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se ocultará a las 05:46 p. m. La fase lunar se encontrará en cuarto creciente, con la salida de la luna a las 12:05 p. m. y su puesta a las 11:46 p. m.

