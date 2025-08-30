Sucesos

Lluvias con tormenta afectarán varias regiones de Costa Rica este domingo: vea las zonas más afectadas

El IMN pronostica lluvias con tormenta en Guanacaste y montañas del Pacífico, además de aguaceros aislados en el Valle Central

Por Damián Arroyo C.
27/06/2024 San José. La lluvia volvió a ser protagonista este jueves a mediodía. Paraguas, sombrillas y capas fueron necesarias para lidiar con el clima predominante en la estación lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
Aguaceros con tormenta marcarán la tarde de este domingo en Guanacaste y el Pacífico, según el IMN. También lloverá en el Valle Central. (Rafael Pacheco Granados)







