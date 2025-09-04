El País

¿Qué pasa si su perro ataca a alguien? Estas son algunas opciones de seguro para protegerse

El INS ofrece seguros para mascotas y locales, con pólizas desde ¢2.530 al mes, obligatorias en comercios según el nuevo reglamento del Ministerio de Salud

Por Silvia Ureña Corrales
29/02/2024 Advertencia, perro bravo. Para Temas relacionados con mordedura de perro; ataque de perro; perro con rabia; perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
El INS presentó pólizas de responsabilidad civil para cubrir daños causados por mascotas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

