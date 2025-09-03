Lluvias intensas y tormentas eléctricas golpearán varias regiones este jueves: vea si su zona está en riesgo

Este jueves se esperan fuertes lluvias en el Pacífico y el Valle Central debido al ingreso de humedad, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 4 de setiembre de 2025 persistirá el arrastre de humedad desde las zonas marítimas hacia el país. Esta condición favorecerá nubosidad variable y precipitaciones durante el día.

En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Algunas lluvias dispersas podrían presentarse en el Caribe norte y la zona norte.

En la tarde, continuará la probabilidad de aguaceros aislados con tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico. En el Valle Central, se pronostican lluvias dispersas, especialmente en los sectores norte y oeste. Por la noche, las precipitaciones podrían mantenerse en forma de lluvias dispersas en la vertiente del Pacífico.

En el Valle Central se anticipó nubosidad entre parcial y total a lo largo del día. En San José, la temperatura mínima será de 19,1 °C y la máxima de 24,6 °C.

El Pacífico norte mostrará condiciones parcialmente nubladas en la madrugada y mañana. En la tarde y noche se presentarán aguaceros aislados con tormenta. Puntarenas registrará una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 35,8 °C, siendo una de las más elevadas del país.

En el Pacífico central el cielo permanecerá parcialmente nublado en las primeras horas del día. Por la tarde se desarrollarán lluvias y tormenta eléctrica, y en la noche se mantendrán algunas lluvias dispersas. Parrita alcanzará una temperatura mínima de 17,7 °C y una máxima de 31°C.

El Pacífico sur mostrará condiciones similares, con cielo parcialmente nublado al inicio del día, seguido por lluvias y tormenta en la tarde. En la noche persistirán lluvias dispersas. En Golfito se esperan temperaturas entre los 20,9 °C y los 27,9 °C.

En el Caribe norte se anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día, con posibilidad de lluvias vespertinas en las zonas montañosas. En Tortuguero la temperatura mínima será de 23,4 °C y la máxima de 28,4 °C.

El Caribe sur presentará condiciones estables en la mañana, mientras que en la tarde podrían desarrollarse lluvias en sectores elevados. Sixaola registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 30,2 °C.

En la zona norte el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mañana, pero por la tarde y noche se esperan aguaceros aislados con tormenta eléctrica. En Upala la temperatura mínima será de 22,6 °C y la máxima de 32,4 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:43 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.

