Sucesos

Lluvias con tormenta eléctrica afectarán a Costa Rica este miércoles

Tarde con aguaceros y tormenta en Pacífico y Valle Central; el Caribe y la zona norte presentarán aguaceros en zonas montañosas.

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
29/10/2024 San José. Fuerte lluvia en la Capital. Sombrillas y paraguas fueron insuficientes para protegerse del aguacero vespertino de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados
Mañana variable y tarde lluviosa según el IMN; lluvias costeras en la madrugada y precipitaciones nocturnas aisladas en el Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.