Lluvias con tormenta eléctrica afectarán a Costa Rica este miércoles

Mañana variable y tarde lluviosa según el IMN; lluvias costeras en la madrugada y precipitaciones nocturnas aisladas en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 3 de setiembre el país registrará condiciones típicas de la época lluviosa. Predominarán factores locales y la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

Por la madrugada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Lluvias costeras aparecerán en el Pacífico Sur y en el Caribe Norte.

En la mañana, la nubosidad será variable. Se prevé cobertura de parcial a mayormente nublada. Chubascos fronterizos se concentrarán en la zona norte y el Caribe Norte.

Por la tarde, aumentará la inestabilidad. Se desarrollarán chubascos y aguaceros con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico y en el Valle Central.

En la noche, no se estiman precipitaciones significativas en la mayor parte del territorio. Lluvias aisladas podrían continuar en sectores costeros del Pacífico.

Para el Valle Central, el cielo variará de parcial a nublado en la tarde. San José presentará 18,5 °C de mínima y 28,6 °C de máxima.

En el Pacífico Norte, el ambiente será caluroso con nubosidad de parcial a mayormente nublada en la tarde. Liberia marcará 22,7 °C de mínima y 34,2 °C de máxima.

En el Pacífico Central, crecerá la nubosidad durante la tarde. Quepos registrará 20,8 °C de mínima y 31,7 °C de máxima.

En el Pacífico Sur, la mañana se mantendrá estable y la tarde traerá aguaceros dispersos con tormenta. Golfito mostrará 20,1 °C de mínima y 31,6 °C de máxima.

En el Caribe Norte, se esperan nubes variables y aguaceros en las montañas por la tarde. Guápiles tendrá 22,1 °C de mínima y 28,9 °C de máxima.

En el Caribe Sur, la costa seguirá con nubosidad parcial y chubascos en las montañas. Limón alcanzará 23 °C de mínima y 30 °C de máxima.

En la zona norte, dominará la nubosidad parcial y se prevén aguaceros en sectores montañosos. Ciudad Quesada llegará a 17,6 °C de mínima y 26,8 °C de máxima.

Efemérides

La salida del sol será a las 5:27 a. m. La puesta del sol será a las 5:44 p. m.

La salida de la luna será a las 2:44 p. m. y la puesta de la luna será a las 1:34 a. m. La fase lunar será hacia luna llena.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.