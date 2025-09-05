Cortes de luz programados para este sábado afectarán comunidades de Pococí: estos son los horarios y zonas

nterrupción eléctrica afectará zonas de Cariari este sábado por trabajos del ICE entre las 7 a.m. y 2 p.m. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interrumpirá el servicio eléctrico este sábado 6 de setiembre en varias localidades del distrito de Cariari, en el cantón de Pococí, debido a labores de mantenimiento y sustitución de infraestructura dañada.

Los cortes se aplicarán entre las 7 a.m. y las 2 p.m., específicamente en la Calle Colegio Guácimo y sus derivaciones, según informó la entidad estatal.

El ICE detalló que el objetivo es realizar el cambio de un poste dañado.

Para más información sobre cortes de luz programados, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

