Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este sábado: tome nota de las regiones y horarios

Cortes de electricidad afectarán este sábado varias zonas del Parque Industrial de Cartago por trabajos de JASEC.

Este sábado 6 de septiembre del 2025, varios sectores del Parque Industrial de Cartago y zonas aledañas enfrentarán cortes de electricidad programados debido a labores de mantenimiento preventivo en líneas de media y baja tensión, según informó la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Los trabajos se realizarán entre las 8 a. m. y las 4 p. m., y afectarán principalmente a clientes del circuito PI Coca Cola, en el trayecto que va desde Fortech (frente al taller de mantenimiento del Parque Industrial) hasta la bodega de Pricesmart.

Durante las maniobras para aislar y restablecer la zona de trabajo, también se verán interrumpidos los servicios eléctricos en los siguientes puntos:

Trayecto entre Pricesmart y Cooper Standard : Demasa, Bodega Coca Cola, Ozapato, Del Guarco Café, Nutri Lac, DAP Deshler Automotive Products, Cooper Standard planta 3, medidores 201141 y 202281.

: Demasa, Bodega Coca Cola, Ozapato, Del Guarco Café, Nutri Lac, DAP Deshler Automotive Products, Cooper Standard planta 3, medidores 201141 y 202281. Paro general en el trayecto desde el antiguo Baly hasta bodegas de Pricesmart: Centro Educativo Interactivo Renzo Zingone, Masai, CTI, Relax Tech Internacional, bodegas cercanas, Biometrics, Grupo Zeta, Daniel’s Manufacturera DMSA, Repuestos Cartago, Lio Té, Puratos, Essentra Components, Componentes Innovadores, Perfec Global Service, Radio Technology Services, Fortech, Pricesmart Produce Distribution Center, entre otros.

Para más información sobre estas interrupciones o para consultas adicionales, usted puede comunicarse al 2550-6800 o visitar el sitio web.

