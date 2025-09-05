El País

Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este sábado: tome nota de las regiones y horarios

Jasec hará trabajos y suspenderá el servicio eléctrico por ocho horas

Por Silvia Ureña Corrales
JASEC
Cortes de electricidad afectarán este sábado varias zonas del Parque Industrial de Cartago por trabajos de JASEC.







