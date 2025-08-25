El País

Cortes de luz afectarán zona de Cartago este martes por trabajos de Jasec: tome nota

Trabajos de Jasec interrumpirán la electricidad en varias fincas, comercios y viviendas

Por Silvia Ureña Corrales
Corte programado dejará sin luz a parte del circuito Cerrillos este martes 26 de agosto entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m.







