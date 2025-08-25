Cortes de luz afectarán zona de Cartago este martes por trabajos de Jasec: tome nota

Corte programado dejará sin luz a parte del circuito Cerrillos este martes 26 de agosto entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m.

Una serie de cortes programados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) dejarán sin electricidad a parte del sector de Navarro Muñeco, en el circuito Cerrillos, este martes 26 de agosto.

La interrupción del servicio iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m., como parte de labores de sustitución de postería, según lo indicó el Departamento de Mantenimiento de la Red.

Los cortes impactarán a clientes ubicados en el trayecto comprendido desde 800 metros sureste del Alto del César hasta Navarro Muñeco. Entre los sitios afectados se incluyen viviendas, quintas, centros educativos y religiosos, así como comercios.

Algunos de los inmuebles sin servicio serán: Finca Juan de Dios, Soda Mamá Chula, Quinta Mary, Quinta Colina del Río, Quinta Los Indios, Navarro Mountain Dream, Finca San Luis, Finca Coroin, Finca Nanita, Cabaña Montaña Verde, Quinta Las Brisas, Refugio Papa Franco, Quinta Durán, Escuela de Navarro Muñeco, Iglesia de Navarro, Rancho Bendición de Dios, Nirodha Bhoga y Finca DMR.

De acuerdo con el informe técnico, no habrá abonados afectados por maniobras de aislamiento o restablecimiento.

Jasec comunicó a los usuarios mediante su sitio web. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al 2550-6800.

