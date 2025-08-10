Sucesos

Una vida robada: la mujer que fue explotada durante 48 años en Costa Rica

María nació en Colombia y fue vendida por su propia madre cuando tenía seis años. Ahora espera justicia mientras aprende a vivir en libertad

Por Natalia Vargas

¿Cuánto dinero cuesta una vida? María no quiere saberlo. Prefiere no conocer la cifra que marcó el inicio de su historia, cuando, siendo apenas una niña, fue vendida a una mujer costarricense que prometió darle educación y, en su lugar, terminó arrebatándole la infancia. Su niñez, su adolescencia y su adultez transcurrieron entre el silencio y el abuso.








Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

