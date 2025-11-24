UNA anuncia decisión sobre debate de candidatos presidenciales tras amenaza de ataque armado

La Universidad Nacional (UNA) suspendió el tercer debate presidencial que estaba programado para este martes 25 de diciembre, debido a la amenaza de un ataque armado.

La actividad se reprogramará para el 9 de diciembre a las 9 a.m. en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores.

Este era el último debate, tras los realizados los días 5 y 18 de noviembre.

Este lunes, la UNA recibió una amenaza que obligó a la comunidad universitaria a evacuar, a partir de la 1 p. m., todos sus campus y sedes.

Jorge Herrera, rector de la UNA, confirmó a La Nación la recepción de la amenaza mediante correo electrónico esta mañana. Asimismo, aseguró que la advertencia llegó por parte de una persona que dice ser parte del grupo 764, mismo que amenazó a la Universidad de Costa Rica el 16 de octubre.

“Pertenezco al grupo terrorista 764 e iré este lunes armado con mi escopeta para matar a tanta gente como sea posible en una sede de esta universidad y luego suicidarme. Pagarán todo el dolor que me causaron con sangre. Pronto serán testigos de lo que es un verdadero infierno, sus almas serán atormentadas para toda la eternidad después de que les vuele la cabeza a todos”, dice el correo enviado a la UNA.

Tras lo ocurrido, Herrara comentó que presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que ya hay miembros de la Fuerza Pública presentes en las salidas de todos los campus y sedes de la UNA. Como las clases ya terminaron y hay estudiantes que solamente llegan a hacer exámenes finales, se estima una evacuación de unas 5.000 personas.

La UNA dispuso que sus funcionarios se trasladen a la modalidad de teletrabajo hasta el miércoles 26 de noviembre. Asimismo, todas las actividades académicas deberán reprogramarse de manera virtual y las giras quedan suspendidas.

Dicha situación se suma a las reiteradas advertencias del mismo tipo a la Universidad de Costa Rica (UCR) y al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Amenazas a las universidades públicas

El pasado 14 de noviembre, el TEC recibió una amenaza de ataque armado, por lo que debió evacuar todas sus campus y centros académicos. El 18 de noviembre, confirmaron que recibieron un segundo correo con amenazas.

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió el pasado 16 de octubre una amenaza de ataque armado. El 16 de noviembre, la UCR recibió una segunda amenaza.