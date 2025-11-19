Sucesos

Tribunal de Apelación pone condiciones para aceptar mensajes de WhatsApp ofrecidos por Celso Gamboa

La audiencia de apelación se llevará a cabo el 26 de noviembre en los tribunales de San José

Por Natalia Vargas
Traslado de Celso Gamboa
Los traslados de Celso Gamboa a diligencias judiciales se realizan bajo un fuerte operativo de seguridad. (Mayela López/Mayela López)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

