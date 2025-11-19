Tribunal de Apelación pone condiciones para aceptar mensajes de WhatsApp ofrecidos por Celso Gamboa

Los traslados de Celso Gamboa a diligencias judiciales se realizan bajo un fuerte operativo de seguridad.

El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea puso dos condiciones para admitir un conjunto de mensajes de WhatsApp ofrecidos por la defensa del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez para objetar su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Los defensores de Gamboa, su hermana Natalia Gamboa Sánchez y el licenciado Michael Castillo, ofrecieron supuestas conversaciones que, en criterio de ellos, demostrarían falta de transparencia por parte del juez William Serrano Baby, quien avaló la extradición del exmagistrado el pasado 7 de octubre.

El Tribunal de Apelación condicionó la aceptación de la supuesta prueba a dos aspectos:

Las pruebas deben ser aportadas, a más tardar, al inicio de la audiencia oral, que se llevará a cabo el 26 de noviembre a partir de las 8 a. m., en los Tribunales de Goicoechea.

en los Tribunales de Goicoechea. Además, la prueba debe cumplir los artículos 26 y 29 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.

El numeral 26 permite que las autoridades revisen, intercepten o incauten comunicaciones —orales o escritas— que envíe el sospechoso o que vayan dirigidas a él, incluso si usa un nombre falso o un intermediario, siempre que esas comunicaciones estén relacionadas con el delito que se investiga.

Sin embargo, prohíbe revisar documentos privados o intervenir las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor cuando estas formen parte del ejercicio del derecho de defensa.

El artículo 29, entretanto, señala que no es ilegal revisar o usar una comunicación si todas las personas involucradas dan su consentimiento expreso, el cual puede revocarse en cualquier momento. También, establece que, si se graba una conversación en la que se está cometiendo un delito, la persona ofendida puede entregar esa grabación a las autoridades para la investigación correspondiente.

Finalmente, si las autoridades judiciales inician un proceso penal a partir de esas comunicaciones, las grabaciones o sus transcripciones pueden presentarse como prueba ante el juez durante el juicio.

Estos señalamientos del Tribunal se dieron a conocer luego de que se confirmara la fecha de la audiencia oral en la que se revisarán las apelaciones presentadas por Gamboa; el exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata; y Jonathan Álvarez, alias Gato.