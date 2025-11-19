Tribunal fija audiencia para revisar apelación de Celso Gamboa y dos extraditables más

Extraditables deberán acudir a audiencia oral para exponer sus argumentos en torno al proceso de extradición que se les sigue.

El Tribunal de Apelación de Goicoechea fijó la fecha de la audiencia oral para revisar cinco recursos contra el proceso de extradición en perjuicio del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; del exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata; y de Jonathan Álvarez, alias Gato, requeridos por Estados Unidos para enfrentar una causa vinculada con narcotráfico.

La resolución se conoció la tarde de este martes y fue redactada por el juez de Apelación de Sentencia Gillen Bermúdez. La audiencia se realizará el 26 de noviembre, a partir de las 8 a. m., en los tribunales de Goicoechea.

Uno de los recursos de apelación fue planteado a favor del exmagistrado por su hermana y abogada defensora, Natalia Gamboa Sánchez, y por el licenciado Michael Castillo Delgado. Otro fue interpuesto por el propio Celso Gamboa, en ejercicio de su defensa material. A estos se suma una apelación presentada en favor de López Vega y Álvarez Alfaro por su abogado defensor Andy Jack Sánchez Porras.

López, por su parte, presentó otro recurso mediante un escrito autenticado por la licenciada Marylin Rodríguez Mena.

La quinta apelación la interpuso el abogado Rafael Gairaud Salazar en representación de Álvarez Alfaro.

Las cinco solicitudes, señala la resolución, fueron admitidas para trámite porque se presentaron dentro de los tres días posteriores a la última notificación, la cual se conoció el 7 de octubre, cuando el juez William Serrano Baby, del Tribunal de Juicio de San José, ordenó la extradición de los tres encartados.

Este martes, el juez Bermúdez solicitó el traslado de las personas requeridas para la audiencia que se llevará a cabo la próxima semana, salvo que expresamente ellas –o sus representaciones legales– indiquen lo contrario.

Cada una de las partes contará inicialmente con cuarenta minutos para exponer los motivos por los que solicita que no se concrete su extradición. Además de avalar la audiencia oral, el juez admitió la prueba ofrecida por los abogados defensores de los tres extraditables.