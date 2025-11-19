Sucesos

Tribunal fija audiencia para revisar apelación de Celso Gamboa y dos extraditables más

Gamboa contará con al menos 40 minutos para exponer objeciones a su extradición

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Celso Gamboa, Pecho de Rata y Gato
Extraditables deberán acudir a audiencia oral para exponer sus argumentos en torno al proceso de extradición que se les sigue. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaPecho de RataJonathan Álvarezextraditables
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.