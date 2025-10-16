Tribunal gira orden de captura contra profesor hallado en motel con alumna de 16 años

Un docente de 42 años fue hallado con una de sus alumnas, de 16 años, en un motel en Curridabat.

El Tribunal de Flagrancia de San José giró una orden de captura contra un profesor de colegio de apellidos Galo Reyes, de 42 años, quien fue hallado en un motel con una de sus alumnas de 16 años.

La orden se emitió desde el 11 de octubre, luego de que Galo se ausentó de una audiencia penal en la que se discutiría si el caso que se le imputa, por abuso sexual en contra de una de sus alumnas menores de edad, se seguiría por flagrancia o por la vía ordinaria.

El docente sí asistió a la primera audiencia a la que se le convocó, la cual se llevó a cabo el pasado 17 de setiembre.

Sin embargo, en esa ocasión, el debate se suspendió porque el Tribunal de Flagrancia continuaba a la espera de varias pericias judiciales y de que el Ministerio Público recabara elementos probatorios para elaborar la acusación en contra del educador.

Ese mismo día, el Tribunal convocó a la segunda audiencia para continuar el debate, fue entonces cuando Galo se ausentó.

El hombre, profesor en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, fue detenido el pasado 29 de agosto, cuando salía de un motel en Curridabat con su alumna, con quien habría pasado varias horas.

Al docente se le investiga por los presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad y seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos, bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

El caso fue atendido por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito de San José y, durante la audiencia inicial, realizada en agosto, el tribunal ordenó a Galo mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez por semana y no tener contacto con la menor, ni con su familia.

Además, se le prohibió salir del país y, por un mes, no dar clases en el centro educativo al que asiste la joven.