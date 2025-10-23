Tribunal dicta larga condena de prisión contra ‘Ojos Bellos’

Alias Ojos Bellos lideraba una organización a la cual se le atribuye la venta de droga y múltiples homicidios.

El Tribunal Penal de Limón sentenció a Dinier Estrada Jiménez, alias Ojos Bellos, a otra extensa condena de prisión por tres delitos distintos.

El por tanto del caso se leyó el pasado 21 de octubre en esa instancia judicial. Junto a Estrada, el Tribunal condenó a cinco integrantes más de su organización delictiva, en un caso tramitado bajo el expediente 20-000241-0063-PE, en el que aún quedan imputados pendientes de juzgar.

Estrada, quien permanece privado de libertad en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, en Alajuela, deberá cumplir tres años de prisión por asociación ilícita y trece años por infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Además, fue declarado culpable del homicidio calificado de Jorge Salazar Rodríguez, un joven de 23 años asesinado a balazos la noche del 19 de octubre de 2020, en la comunidad de Penshurt, Limón.

Por este caso, Estrada deberá purgar 20 años de cárcel, lo que eleva su condena total a 36 años de prisión. Esta nueva pena se suma a otras condenas que alias Ojos Bellos ya cumple tras las rejas.

Por ejemplo, en abril de 2024 recibió una sentencia de 33 años tras admitir cargos por homicidio, tentativa de homicidio y narcotráfico. Además, se le halló responsable por el secuestro extorsivo y homicidio de Elvis Rosalio Alvarado González y un menor de 17 años, ocurrido en el 2018. Por este caso, se le dictaron 45 años de prisión.

A ello se suman los 309 años —adecuados a la pena máxima de 50 años— que se le impusieron por el asesinato de cinco personas durante una balacera ocurrida el 2 de octubre de 2016 en Playa Cieneguita, Limón.

Estrada fue detenido en 2016 en su vivienda, ubicada en Río Segundo de Alajuela. Aunque lleva casi una década encarcelado, durante varios años logró orquestar y ordenar homicidios desde prisión.

Durante la lectura de la sentencia el pasado martes, el Tribunal informó que Estrada fue absuelto de seis delitos que el Ministerio Público le había imputado en este expediente: uno por legitimación de capitales, tres por homicidio calificado y dos por tentativa de homicidio calificada.

Las mismas condenas y absolutorias aplicaron para otro hombre, de apellidos Sandí Martínez, alias Mortadela, quien aparentemente es el segundo cabecilla de la organización delictiva.

Cuatro sentenciados más

Además de Estrada y Sandí, cuatro personas más fueron condenadas por diversos delitos, entre ellas tres mujeres y un hombre.

Se trata de Jiménez Cordero, de 35 años (mujer); Pérez Sánchez, de 48 años (mujer); Bermúdez Garita, de 52 años (mujer) y Ávila Salas, de 37 años.

Los cuatro cumplirán 12 años de prisión: tres por asociación ilícita y nueve por posesión, almacenamiento, preparación, dosificación, distribución y venta de drogas, conforme lo establece la Ley de Psicotrópicos.

Al igual que Estrada y Sandí, también se les absolvió del delito de legitimación de capitales. Además, Jiménez Cordero fue absuelta de dos delitos de posesión y tenencia de arma permitida, en tanto Ávila fue absuelto de uno.

Mientras la sentencia quede firme, a las tres mujeres se les prohibió la salida del país durante un año y, por ese mismo periodo, deberán presentarse a firmar cada quince días, los 15 y 30 de cada mes. Por su parte, Ávila Salas cumplirá seis meses de prisión preventiva, al igual que alias Mortadela.

Además de las penas de prisión, el Tribunal ordenó el comiso del dinero decomisado a los imputados, que asciende a ¢47.000 colones y un monto adicional de ¢2,181 millones. También se ordenó la destrucción de un amplio arsenal de armas, compuesto por seis armas de fuego, seis cargadores, 68 municiones y 66 cartuchos.